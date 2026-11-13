Удари по російських дата-центрах: наслідки для економіки РФ та глобальної інформаційної безпеки

Центр стратегічних комунікацій пояснює, який вплив мали українські удари по дата-центрах у РФ на російську економіку, перебіг війни та глобальну інформаційну безпеку.

У жовтні Сили оборони України здійснили серію ударів по дата-центрах на території РФ. Ця операція стала дзеркальною відповіддю на російські атаки на телекомунікаційну інфраструктуру України та центри обробки даних, що посилилися у вересні.

Фото: надане автором

Три головні російські IT-гіганти («Яндекса», VK та «Сбербанку»), згідно з відкритими даними, мають 12 великих центрів обробки даних в РФ. З них у жовтні 2026 року серії українських ударів зазнали 6 об'єктів. Зокрема, пресслужби та керівництво «Яндекса», Yandex Cloud і «Сбербанку» визнали ураження своїх об'єктів у Рязанській, Калузькій, Володимирській та Саратівській областях. У Ленінградській області також фіксувалися збої в роботі сервісів компанії VK у зв’язку з цими інцидентами.

Удари Сил оборони України по російських дата-центрах виявилися ефективнішими за атаки РФ на українську дата-інфраструктуру. Зокрема, через значно вищий рівень цифрової централізації у РФ, ніж в Україні. На цей факт, зокрема, звернув увагу Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському виданню The Sun.

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Фото: надане автором

Наслідки ударів по російських дата-центрах

Виведення з ладу російських центрів обробки даних прямо впливає на роботу цифрових сервісів та сферу послуг. Компанії та пересічні росіяни стикаються з проблемами у сферах онлайн-платежів, логістики (замовлення їжі, таксі), електронної комерції та внутрішніх корпоративних систем.

Наприклад, через пошкодження інфраструктури «Яндекс» росіяни не мали змоги протягом певного часу перевірити фінансовий баланс, розрахуватися за покупки чи здійснити перекази коштів. Крім того, проблеми фіксували на ресурсах «Сбербанку», його нейромережі GigaChat, а також пов’язаного з ним сервісу доставлення продуктів «Самокат».

Оскільки хмарними послугами IT-гігантів користуються різні підприємства, перебої охоплюють енергетичний сектор, транспортні вузли, зв'язок і банківську систему. Це безпосередньо б’є по швидкості розрахунків та логістиці.

Скарги надходили на роботу «Ростелекому», МТС, «Мегафону», T2, хостинг-провайдера «Рег.ру» та цифрової екосистеми для бізнесу «Контур», інтернет-банку «Точка Банку», сервісу «Бизнес-онлайн», сервіси Mail.ru, VK, «Россельхозбанку», «Альфа-Банку», ВТБ, Ozon, «Авито» та порталу «Госуслуги».

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Крім того, російські дата-центри забезпечують координацію військових постачань, обробку розвідувальних даних і зв'язок, тому знищення серверів вносить суттєвий хаос у тилове забезпечення окупаційних військ.

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Повернення центрів обробки даних до ладу може тривати місяцями. Збільшують тривалість відновлення і жорсткі західні санкції проти РФ, через які купівля передових мікросхем через треті країни займає триваліший час та коштує в рази дорожче.

Водночас, удари по центрах обробки даних РФ мають і позитивний вплив на інформаційну безпеку України та інших країн. Фізичне руйнування дата-центрів блокує роботу ботів і знижує обсяги автоматизованого трафіку. Це впливає на поширення російської пропаганди у світі та зловмисні втручання РФ в інформаційне поле іноземних держав. Аналітики CAT-UA зафіксували зниження активності бот-мереж, що скоординовано поширюють антимобілізаційні меседжі, вимоги відставки Президента України Володимира Зеленського, заклики до «миру за будь-яку ціну», звинувачення на адресу української влади у «недоговороздатності», а також дискредитують українських виробників зброї.

Фото: надане автором

Крім того, «Яндекс» та інші IT-компанії РФ надають послуги в інших країнах. Через збої в російських дата-центрах іноземні користувачі також можуть відчувати перебої у роботі, що змушує іноземний бізнес та уряди шукати альтернативу російському софту. Адже РФ більше не здатна гарантувати стабільність і безпеку даних.

Наприклад, на проблеми із замовленням таксі через Яндекс Go (Yandex Taxi) скаржилися користувачі з Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану та Сербії.

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Українські удари по російських дата-центрах показують крихкість цифрової системи Кремля. Знищення фізичних серверів може бути ефективнішим за кібератаки, адже повернути втрачені потужності в умовах суворих санкцій стає все важче. Ураження інфраструктурі IT-гігантів впливає на ланцюги військової логістики окупантів, економіку та підривають роботу цифрових сервісів. Збої у роботі російських сервісів за кордоном дискредитують РФ як цифрового партнера та російські програмні рішення.