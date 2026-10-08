У Росії повідомили про загоряння НПЗ і заводу, де розташований дата-центр «Яндексу»

У Росії загорілися НПЗ в Башкортостані і завод в Рязанській області, де розташований дата-центр «Яндексу». В Міноборони РФ заявляють, що начебто знешкодили 399 дронів. Авіакомпанія "Побєда" затримувала рейси через обмеження у деяких регіонах Росії.

Про це пише Astra.

У Башкортостані ймовірно сталося займання в районі НПЗ «Газпром нафтохім Салават». Це один із найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних комплексів, розташований у місті Салават. Місто знаходиться за 1400 км від кордону з Україною. Імовірно, пожежа сталася за кілька кілометрів від міста, можливо, в районі НПЗ.

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На «Газпром нафтохім Салават» щороку переробляють до 10 млн тонн вуглеводневої сировини. Підприємство, яке входить до структури групи «Газпром», виробляє понад 150 видів продукції, зокрема автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен, стирол та аміак.

Раніше підприємство вже зазнавало атак безпілотників. 24 вересня 2025 року після атаки було пошкоджено установку первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-6. А у липні цього року на НПЗ спалахнула пожежа, і переробка нафти повністю зупинилася. Пожежа також виникала у серпні.

Фото: Astra

Також у Сасові Рязанської області імовірно почалася пожежа на території верстатобудівного заводу «Саста», де, за даними Wikimapia, також розташований дата-центр ТОВ «Яндекс ДЦ». Минулого місяця працівники самого дата-центру показували його обладнання та прямо заявляли, що він розташований у Сасові Рязанської області.

Завод «Саста» спеціалізується на виробництві металообробних верстатів. Обладнання компанії використовується в оборонній, аерокосмічній, транспортній та важкій промисловості РФ.

Значення компанії «Саста» для ВПК Росії полягає не у виробництві готового озброєння, а в забезпеченні виробничої бази: її верстати необхідні для виготовлення високоточних металевих деталей і вузлів. Раніше «Саста» постачала спеціальні верстати підприємствам «Роскосмосу». Підприємство також перебуває під міжнародними санкціями Канади, Швейцарії, ЄС, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Японії.

У пресслужбі «Яндексу» заявили, що постраждалих унаслідок «інциденту» в Ростовській області немає, а основні сервіси компанії працюють у штатному режимі. Наразі там усувають наслідки та відновлюють роботу порушених сервісів. Пізніше там додали, що у дата-центрі «Яндекса» в Сасово внаслідок атаки БПЛА сталася пожежа.

Роботу дата-центру в Рязанській області зупинено, можливі перебої в роботі сервісів.

Раніше писали, що виникли проблеми з доступом до деяких хмарних сервісів «Яндекса».