Reuters: Данія заявила про російські диверсії проти компаній, які постачають товари Україні

У Данії зазначають, що Москва дедалі частіше вербує для диверсій випадкових людей через соцмережі.

Росія розпочала диверсійні операції проти данських компаній, які постачають продукцію Україні. Про це заявили в Данській службі нацбезпеки та розвідки (PET), пише Reuters.

Провідна аналітикиня PET Жозефін Крістенсен заявила, що така зміна тактики свідчить про ескалацію гібридної війни Росії проти Заходу. За її словами, навесні данські спецслужби фіксували багато планування з боку РФ, але мало реальних дій, тоді як на початку літа кількість операцій почала зростати.

За словами Крістенсен, Москва дійшла висновку, що попередні спроби впливу на різні цілі не змусили Захід і НАТО відмовитися від підтримки України. Тепер Росія намагається атакувати об'єкти, які безпосередньо впливають на ситуацію на фронті, зокрема виробників озброєння.

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Представниця PET зазначила, що політичний контроль над такими операціями залишається в Росії, однак їхні виконавці діють дедалі зухваліше.

За даними данської розвідки, РФ також вербує для диверсій непідготовлених людей, зокрема бездомних та наркозалежних, через Telegram та інші соціальні мережі. Спочатку їм можуть пропонувати прості завдання – розвідку або фотографування об'єктів, після чого залучати до безпосередніх диверсій.

"Це може бути будь-хто, хто просто хоче швидко заробити грошей", – сказала Крістенсен.

Вона додала, що у разі провалу операції російські організатори можуть залучати інших виконавців, доки не досягнуть поставленої мети.

У квітні Міністерство оборони РФ оприлюднило перелік європейських виробників безпілотників та комплектуючих до них, яких Москва визначила як потенційні військові цілі.

У вересні Служба військової розвідки Данії попереджала, що Росія, ймовірно, посилить гібридні атаки проти західних країн найближчими місяцями.