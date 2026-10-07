Угорщина хоче розширити тимчасовий захист для українців у ЄС

У Єврокомісії підтвердили, що країни ЄС можуть розширювати перелік осіб, які отримують тимчасовий захист.

Угорщина офіційно повідомила Єврокомісію про плани поширити тимчасовий захист на додаткові категорії громадян України, зокрема чоловіків призовного віку.

Про це під час брифінгу заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, пише "Суспільне".

За його словами, держави-члени ЄС мають певну свободу під час застосування рішення Ради ЄС та Директиви про тимчасовий захист. Зокрема, стаття 7 Директиви дозволяє країнам поширювати тимчасовий захист на додаткові категорії переміщених осіб.

Реклама

"Країни-члени мають можливість використовувати свою дискреційну свободу, коли йдеться про застосування рамок рішення Ради та Директиви про тимчасовий захист. Це передбачено статтею 7 Директиви, й Угорщина повідомила нас у цьому контексті, що вона саме так і чинить", – сказав Ламмерт.

Читайте також Литва продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року та запровадила нову умову

Водночас представник Єврокомісії не став оцінювати наміри угорської влади щодо можливого надання переваги етнічним угорцям із Закарпаття та не відповів, чи вважає такий підхід вибірковим.

За інформацією посадовця ЄС, рішення Угорщини не матиме наслідків з боку Євросоюзу. Держави-члени не можуть самостійно звужувати коло людей, які мають право на тимчасовий захист відповідно до європейських правил, але можуть поширювати його на додаткові категорії.

8 вересня Угорщина повідомила Раду ЄС, що відповідно до статті 7 Директиви поширюватиме тимчасовий захист на додаткові категорії переміщених осіб.

Водночас з 5 серпня 2026 року в ЄС діє нова вимога для новоприбулих громадян України: тимчасовий захист загалом надається тим, хто виконав свої військові обов'язки в Україні. Ця вимога не стосується українців, які вже мали тимчасовий захист у країні ЄС до 4 серпня 2026 року і продовжують ним користуватися.