Ексглава німецької розвідки начебто міг передавати секретні дані спецслужбам Азербайджану: у Баку все заперечують

Колишній очільник BND, за даними слідства, мав доступ до матеріалів про ядерну програму Ірану, російські військові сили та даних від держав-партнерів.

Азербайджан заперечив свою причетність до справи колишнього глави Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Августа Ганнінга, якого затримали за підозрою у шпигунстві та державній зраді.

Про це повідомила Рада з питань медіа та мовлення Азербайджану, пише Reuters.

У відомстві назвали безпідставними повідомлення про можливий зв’язок Баку зі справою. Там заявили, що твердження про контакт Ганнінга з азербайджанським розвідником є частиною дезінформаційної кампанії, яка нібито має на меті завдати шкоди відносинам Азербайджану та Німеччини.

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Ганнінга затримали 6 жовтня разом із його колишнім керівником апарату, якого німецькі правоохоронці називають Манфредом Д. За даними прокуратури Німеччини, Манфред Д. протягом кількох років передавав Ганнінгу близько 2 тисяч документів, серед яких були секретні матеріали.

За це він, як стверджують слідчі, отримував гроші. Прокуратура заявила, що Ганнінг одного разу використав отримані від Манфреда Д. секретні розвіддані для підготовки аналітичного матеріалу для представника іноземної розвідувальної служби. При цьому правоохоронці поки не встановили, чи потрапив цей матеріал до адресата, і не назвали державу, спецслужбі якої він призначався.

Водночас німецьке видання Der Spiegel повідомило, що слідчі перевіряють можливі контакти Ганнінга з представником розвідки Азербайджану.

За даними видання, серед документів, які міг отримувати ексглава BND, були матеріали про ядерну програму Ірану, російські військові сили та чутлива інформація, надана розвідками країн-партнерів Німеччини.

Що відомо про Августа Ганнінга?

Ганнінг очолював BND у 1998–2005 роках, а згодом до 2009 року працював державним секретарем у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини. Манфред Д. працював із ним на обох посадах.