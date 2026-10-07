​Біля берегів Болгарії припинили пошуки екіпажу затонулого після атаки дронів судна: усі моряки зникли безвісти

Поновлювати пошуково-рятувальну операцію не прямують. Зниклі моряки були громадянами Сирії.

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Пошуково-рятувальну операцію після атаки дронів на судна в Чорному морі біля берегів Болгарії остаточно припинили. Пошуки екіпажу одного із затонулих суден завершили і поновлювати їх не планують.

Про це повідомили в Морській адміністрації Болгарії, пише NOVA.

Від членів екіпажу затонулого судна не залишилося жодних слідів. Припускають, що під час атаки вночі на борту могли перебувати лише одна-дві людини, а потужний удар спричинив майже миттєве затоплення судна.

Рятувальники виявили човен, три рятувальні плоти та частини обладнання, але уламків дрона не знайшли.

За інформацією медіа, на борту затонулого судна перебували шестеро сирійських моряків.

Що відомо про атаку на судна?