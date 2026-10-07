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У США, жінка яка пережила смертну кару, опритомніла і почала розмовляти

50-річна Кріста Пайк отримує інтенсивну допомогу в лікарні.

У США, жінка яка пережила смертну кару, опритомніла і почала розмовляти
Кріста Пайк
Фото: NBC News

У США Крістa Пайк прийшла до тями після двічі невдалої спроби виконати смертний вирок і наразі може говорити. Про це повідомили її адвокати, пише BBC. 

50-річна Пайк залишається в лікарні та отримує інтенсивну медичну допомогу. За словами захисників, жінка прикута наручниками та кайданами до лікарняного ліжка, а прогноз щодо її здоров'я поки залишається невизначеним. Адвокати очікують, що відновлення буде тривалим.

Минулої середи в Теннессі Пайк двічі намагалися ввести смертельну ін’єкцію. Після цього жінку доправили до лікарні, де вона кілька днів перебувала без свідомості, поки медики виводили з її організму токсичну речовину.

Імовірно, Пайк є першою людиною, яка вижила після смертельної ін’єкції. Влада Теннессі поки не повідомила, чи планують повторити страту. Також офіційно не пояснили, чому після двох введень пентобарбіталу препарат не призвів до смерті. 

Губернатор штату Білл Лі призупинив усі страти до кінця року, а керівник пенітенціарної системи заявив про намір піти у відставку. Адвокати Пайк закликають губернатора Теннессі замінити смертний вирок на довічне ув’язнення без права на дострокове звільнення. 

Що відомо про резонасний злочин і смертний вирок Пайк?

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