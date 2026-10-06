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Провокація на кордоні: невідомі в масках проникли на територію Латвії з боку Білорусі

Перед цим, конвой озброєних нелегальних мігрантів зі сторони Білорусі погрожував латвійським солдатам.

Провокація на кордоні: невідомі в масках проникли на територію Латвії з боку Білорусі
Фото: F64

6 жовтня невідомі в масках проникли на територію Латвії з боку Білорусі. До прибуття латвійських прикордонників, вони пошкодили розподільний щит і викрали камери спостереження.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава в соцмережі X.

"Озброєний конвой нелегальних іммігрантів погрожував нашим солдатам. Бійці НАФ припинили спробу 20 нелегальних іммігрантів незаконно перетнути наш кордон, але на відміну від багатьох попередніх випадків, цього разу провокація була особливо демонстративною та агресивною", - зазначив латвійський міністр

Конвой нелегальних мігрантів, які перебували на білоруській стороні, були озброєні, погрожували латвійським солдатам і підбурювали та гнали групу мігрантів у бік Латвії. 

Вже через кілька годин після конфлікту люди в масках проникли на територію Латвії, пошкодили комутатор та викрали камери. Поки прибув загін прикордонників, особи вже повернулися на територію Білорусі. 

"Білорусь повинна розуміти, що такі випадки можуть призвести до серйозніших наслідків для самої Білорусі", - заявив Домбрава.

  • NYT: Росія та Білорусь допомагають переправляти мігрантів до країн ЄС через латвійський кордон. У Латвії вважають, що Москва та Мінськ використовують мігрантів для дестабілізації країни напередодні парламентських виборів.
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