На Закарпатті планують відкрити два нові пункти пропуску на кордоні з Румунією

Один із них буде залізничним.

На Закарпатті планують відкрити два контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Румунією, один із них - залізничний.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

"У межах роботи тематичних кластерів детально представив закарпатський кейс (розвитку прикордонної інфраструктури на румунській ділянці закарпатського кордону з ЄС, - ред.). Закарпаття має близько 205 км кордону з Румунією, і для нас його розбудова є одним із ключових інфраструктурних пріоритетів", - зазначив Білецький.

За його словами, першим результатом роботи є КПП "Біла Церква - Сігету Мармацієй" на Тячівщині, який розпочинає роботу днями.

Окрім цього, триває робота над відкриттям додаткових пунктів пропуску: "Хижа - Тарна-Маре" на Берегівщині (йдеться про відновлення роботи міжнародного переходу, який вже існував раніше), та "Яблунівка - Ремети (Гута)" на Хустщині.