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Генштаб: Сили оборони уразили телекомунікаційний вузол і склади росіян на окупованих територіях

Також під удар потрапили місця зосередження російських військових.

Генштаб: Сили оборони уразили телекомунікаційний вузол і склади росіян на окупованих територіях
Уражено низку важливих об'єктів ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 5 жовтня та в ніч на 6 жовтня завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У районі Донецька українські військові уразили телекомунікаційний вузол російських військ. Поблизу Щасливцевого на Херсонщині під удар потрапив пункт управління підрозділу армії РФ.

Також Сили оборони поцілили по місцях зосередження російських військових у районах Сокологірська Луганської області та Бурлацького на Донеччині.

Крім того, у районі Сіверськодонецька на Луганщині уражено склад безпілотників, а поблизу Хрустального – склад боєприпасів російських окупантів.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують атакувати військові об’єкти противника.

  • За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 544 260 військових. За минулу добу українські військові знищили ще 1540 окупантів, а також 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 2 РСЗВ та 566 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.
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