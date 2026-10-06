Генштаб: Сили оборони уразили телекомунікаційний вузол і склади росіян на окупованих територіях

Також під удар потрапили місця зосередження російських військових.

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Сили оборони України 5 жовтня та в ніч на 6 жовтня завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У районі Донецька українські військові уразили телекомунікаційний вузол російських військ. Поблизу Щасливцевого на Херсонщині під удар потрапив пункт управління підрозділу армії РФ.

Також Сили оборони поцілили по місцях зосередження російських військових у районах Сокологірська Луганської області та Бурлацького на Донеччині.

Крім того, у районі Сіверськодонецька на Луганщині уражено склад безпілотників, а поблизу Хрустального – склад боєприпасів російських окупантів.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують атакувати військові об’єкти противника.