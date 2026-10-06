Генштаб: Сили оборони уразили телекомунікаційний вузол і склади росіян на окупованих територіях

Сили оборони України 5 жовтня та в ніч на 6 жовтня завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
У районі Донецька українські військові уразили телекомунікаційний вузол російських військ. Поблизу Щасливцевого на Херсонщині під удар потрапив пункт управління підрозділу армії РФ.
Також Сили оборони поцілили по місцях зосередження російських військових у районах Сокологірська Луганської області та Бурлацького на Донеччині.
Крім того, у районі Сіверськодонецька на Луганщині уражено склад безпілотників, а поблизу Хрустального – склад боєприпасів російських окупантів.
У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують атакувати військові об’єкти противника.
- За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 544 260 військових. За минулу добу українські військові знищили ще 1540 окупантів, а також 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 2 РСЗВ та 566 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.