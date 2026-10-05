118 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби

Найгарячіше на Костянтинівському та Покровському напрямках.

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Від початку доби 5 жовтня на фронті відбулося 118 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 57 авіаційних ударів, скинув 183 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6014 дронів-камікадзе та здійснив 1780 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням семи КАБ та здійснили 41 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, п’ять з яких – із застосуванням РСЗВ.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Ізбицьке та Тернова.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки та Довгенького.

Чотири спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне та Дерилове.

На Слов’янському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Тихонівка.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів: в районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Попасного, Іллінівки, Осикового, Райського, Русиного Яру, Вільного та Кучерового Яру. Три з цих атак іще тривають.

П’ятнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Ганнівка, Новий Донбас, Добропілля, Світле, Новогришине, Василівка, Сергіївка та Новопавлівка. Чотири бої продовжуються.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 40 окупантів, 14 - поранено; знищено чотири одиниці автомобільної техніки, ворожий РЕБ, дев’ять спеціальних засобів, пункт управління БпЛА, один склад боєприпасів, два склади паливно-мастильних матеріалів та одне укриття окупантів. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, гармату, два спеціальні засоби, 12 пунктів управління БпЛА та 45 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 199 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак неподалік населених пунктів Успішне, Різдвянка та Єгорівка. Одна штурмова дія триває.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище, один раз атакуючи в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.