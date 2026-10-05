Військовослужбовці роти РУБпАК СпП "Болгаричі" 11 бригади імені Михайла Грушевського Нацгвардії України провели операцію з порятунку шістьох котів з окупованих Олешок.
Про це повідомили у 11 бригаді імені Михайла Грушевського Нацгвардії.
Тварини залишилися без господарів і через бойові дії ризикували загинути від голоду. За допомогою місцевих жителів нацгвардійцям вдалося евакуювати шістьох котів, які народилися в окупації.
Для операції військові використали спеціально розроблену клітку. У ній котів перенесли через Дніпро під бортом одного з важких бомберів.
У бригаді зазначили, що до місця призначення тварини подолали в повітрі понад 10 кілометрів. Успішну операцію з порятунку тварин назвали "Тигри".
- 4 жовтня гвардійці 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку Нацгвардії України вдруге провели операцію з доставки 4 тонн гуманітарного вантажу до окупованих Олешок.