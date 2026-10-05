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Нацгвардійці евакуювали шістьох котів з окупованих Олешок

Тварин, які народилися в окупації та залишилися без господарів, перенесли через Дніпро під бортом важкого бомбера.

Нацгвардійці евакуювали шістьох котів з окупованих Олешок
Фото: Стопкадр з відео

Військовослужбовці роти РУБпАК СпП "Болгаричі" 11 бригади імені Михайла Грушевського Нацгвардії України провели операцію з порятунку шістьох котів з окупованих Олешок.

Про це повідомили у 11 бригаді імені Михайла Грушевського Нацгвардії.

Тварини залишилися без господарів і через бойові дії ризикували загинути від голоду. За допомогою місцевих жителів нацгвардійцям вдалося евакуювати шістьох котів, які народилися в окупації.

Для операції військові використали спеціально розроблену клітку. У ній котів перенесли через Дніпро під бортом одного з важких бомберів.

У бригаді зазначили, що до місця призначення тварини подолали в повітрі понад 10 кілометрів. Успішну операцію з порятунку тварин назвали "Тигри".

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