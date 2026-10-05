ЦПД: Кремль хоче перекласти на Україну відповідальність за удари по інфраструктурі

Російська пропаганда розгорнула масштабну дезінформаційну кампанію, щоб перекласти відповідальність за знищення цивільної та енергетичної інфраструктури на українську владу.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито лише "займається відплатою" за удари по російській економіці. Водночас він намагається покласти відповідальність за наслідки обстрілів українських міст на українську владу.

Для поширення цього наративу серед іноземної аудиторії, як зазначають у ЦПД, Росія залучила лояльні до Кремля медіа. Через них поширюються маніпулятивні твердження про нібито "відповідальність української влади за ескалацію".

У Центрі наголошують, що такими заявами Кремль намагається виправдати російські атаки проти України та створити уявлення про них як про нібито "вимушену відповідь".