Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
ГоловнаПраво

В Україні судитимуть режисера "Бандитського Петербурга", який закликав ударити по Україні ядерною зброєю

Російському режисеру та ексдепутату Держдуми Володимиру Бортку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Україні судитимуть режисера "Бандитського Петербурга", який закликав ударити по Україні ядерною зброєю
Фото: СБУ

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо російського режисера, сценариста та колишнього депутата Держдуми РФ Володимира Бортка, який публічно підтримує збройну агресію Росії проти України. Обвинувальний акт скерували до суду.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, Бортко публічно закликає до продовження війни, заперечує українську державність та агітує застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Реклама

Під час розслідування співробітники СБУ задокументували численні епізоди його провокаційних виступів упродовж 2017–2026 років. Зокрема, в ефірі радіо "Комсомольська правда" він закликав завдати ядерного удару по Україні. Також Бортко агітував захопити Київ, а згодом і всю територію України.

Бортко відомий як режисер російських серіалів "Бандитський Петербург" і "Вулиці розбитих ліхтарів". Він також поєднував роботу в кіно з політичною діяльністю та підтримкою кремлівського режиму.

На підставі зібраних доказів йому інкримінують:

  • ст. 436 Кримінального кодексу України – пропаганда війни;
  • ч. 3 ст. 436-2 ККУ – виготовлення та поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною або заперечується збройна агресія РФ проти України, вчинені повторно та з використанням засобів масової інформації.

Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Санкція статей передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies