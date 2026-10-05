В Україні судитимуть режисера "Бандитського Петербурга", який закликав ударити по Україні ядерною зброєю

Російському режисеру та ексдепутату Держдуми Володимиру Бортку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо російського режисера, сценариста та колишнього депутата Держдуми РФ Володимира Бортка, який публічно підтримує збройну агресію Росії проти України. Обвинувальний акт скерували до суду.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, Бортко публічно закликає до продовження війни, заперечує українську державність та агітує застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

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Під час розслідування співробітники СБУ задокументували численні епізоди його провокаційних виступів упродовж 2017–2026 років. Зокрема, в ефірі радіо "Комсомольська правда" він закликав завдати ядерного удару по Україні. Також Бортко агітував захопити Київ, а згодом і всю територію України.

Бортко відомий як режисер російських серіалів "Бандитський Петербург" і "Вулиці розбитих ліхтарів". Він також поєднував роботу в кіно з політичною діяльністю та підтримкою кремлівського режиму.

На підставі зібраних доказів йому інкримінують:

ст. 436 Кримінального кодексу України – пропаганда війни;

ч. 3 ст. 436-2 ККУ – виготовлення та поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною або заперечується збройна агресія РФ проти України, вчинені повторно та з використанням засобів масової інформації.

Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Санкція статей передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.