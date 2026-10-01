Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

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Ракетний удар по Кривому Рогу у 2024 році

Чотирьом російським командирам повідомили про підозру за ракетний удар по центру Кривого Рогу у 2024 році.

«За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури встановлено та заочно повідомлено про підозру чотирьом представникам вищого військового командування зс рф. Вони спланували та віддали накази щодо ракетного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу», – розповіли у облпрокуратурі.

За даними слідства, російські військові вранці 28 серпня 2024 року вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по цивільних об’єктах у центральній частині міста. Унаслідок атаки постраждали 10 людей віком від 18 до 60 років. Ракетний удар повністю знищив станцію технічного обслуговування автомобілів.

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Пошкоджено будівлі готелю, Фонду соціального страхування, окружної прокуратури, навчального закладу та гуртожитку, автозаправну станцію, а також багатоквартирні житлові будинки.

Встановлено, що до організації та здійснення ракетного удару причетні представники вищого військового командування рф, які на момент вчинення злочину обіймали такі посади:

генерал-полковник Олексій Кім – заступник начальника Генерального штабу зс РФ, який здійснював загальне керівництво та координував роботу Центру з вогневого ураження;

віце-адмірал Олександр Пєшков – заступник командувача угруповання військ РФ з вогневого ураження, який керував плануванням і узагальненням пропозицій стосовно вогневого ураження цивільного об’єкту;

контр-адмірал Олексій Петрушин – начальник центру управління розвідкою, який забезпечив розвідувальними даними під час планування вогневого ураження;

полковник Дмитро Козловський – начальник ракетних військ і артилерії угруповання військ РФ, який на етапі планування запропонував засіб ураження, а в подальшому передав команду на нанесення ракетного удару військовому підрозділу.

Фото: Офіс генпрокурора Підозрювані російські командири

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.