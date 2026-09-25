Завершилося досудове розслідування щодо посадовця Копищанського природоохоронного науково-дослідного відділення Поліського природного заповідника, що на Рівненщині, та двох його спільників.

Як пише пресслужба ДБР, вони брали участь у схемі незаконного переправлення чоловіків до Білорусі. Обвинувальні акти направили до суду.

До схеми посадовець заповідника долучився у травні 2026 року. Організаторами були люди, які перебувають за кордоном. Матеріали щодо них виділили в окреме кримінальне провадження.

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Організатори підшуковували «клієнтів», а троє ділків виконували ролі перевізників. Вартість послуги становила 10 тисяч євро з людини.

Бажаючі виїхати самостійно прибували до Рівного, де залишали половину суми одному з посередників. Підозрювані доставляли втікачів до села на Житомирщині, що межує з Білоруссю. Маршрут пролягав через Рівненську та Хмельницьку області, щоб обминути блокпости. У дорозі міняли водіїв.

Наприкінці маршруту чоловікам надавали інструкції, як пішки незаконно перетнути кордон.

1 червня 2026 року фігурантів затримали за 2 км від держрубежу під час одержання коштів за свої «послуги». Усі троє учасників схеми визнають вину та зобов’язалися спільно здійснити донат на ЗСУ в розмірі 1,8 млн грн.

Посадовець заповідника зі спільниками обвинувачується у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України стосовно кількох осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.