У Києві затримали жінку, яку підозрюють у підготовці замаху на лідера однієї із ГО

У Києві за результатом спецоперації затримали жінку, яку підозрюють у підготовці замаху на російського опозиціонера, що наразі очолює одну із загальноукраїнських громадських організацій.

Як розповіли у СБУ, жінка мала застрелити активіста з бойового пістолета із засідки біля одного зі столичних спортзалів, де він працює тренером із кікбоксингу.

«У такий спосіб рф сподівалася вбити російського опозиціонера, який з 2022 року воював за Україну – спочатку на Київщині, а потім – на Східному фронті», – розповіли спецслужбі.

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Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігурантку поблизу спорткомплексу, коли вона проводила дорозвідку місцевості, щоб обрати вогневу позицію для замаху. За матеріалами справи, затриманою є завербована ворогом безробітна мешканка тимчасово окупованого Мелітополя. Російські спецслужбісти залучили жінку до співпраці в обмін на закриття справи щодо незаконного зберігання наркотиків.

Фото: СБУ Затримання підозрюваної

Жінка пройшла курс підготовки на базі місцевої «філії» ФСБ, де її навчали заходам конспірації, орієнтуванню на місцевості та стрільбі з вогнепальної зброї. Після завершення тренувань жінку переправили до Житомира транзитом через територію Білорусі, а потім вона прибула до Києва.

У столиці фігурантка регулярно змінювала адреси готелів. Також, виходячи з номера, вона залишала позначку на дверях для виявлення можливого перебування сторонніх осіб у приміщенні.

Згодом жінка отримала від куратора із Росії координати схрону у лісопарковій зоні столиці, де забрала пістолет із набоями.

Контррозвідники СБУ виявили зброю під час обшуку в готельному номері затриманої. Крім цього, у неї вилучили смартфон, з якого вона контактувала з куратором від ФСБ. СБУ вже встановила його особу.

Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.