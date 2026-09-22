Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
ГоловнаПраво

У Києві затримали жінку, яку підозрюють у підготовці замаху на лідера однієї із ГО

Підозрюють, що жінка отримала завдання ліквідувати російського опозиціонера.

У Києві затримали жінку, яку підозрюють у підготовці замаху на лідера однієї із ГО
Затримана підозрювана
Фото: СБУ

У Києві за результатом спецоперації затримали жінку, яку підозрюють у підготовці замаху на російського опозиціонера, що наразі очолює одну із загальноукраїнських громадських організацій.

Як розповіли у СБУ, жінка мала застрелити активіста з бойового пістолета із засідки біля одного зі столичних спортзалів, де він працює тренером із кікбоксингу.

«У такий спосіб рф сподівалася вбити російського опозиціонера, який з 2022 року воював за Україну – спочатку на Київщині, а потім – на Східному фронті», – розповіли спецслужбі. 

Реклама

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігурантку поблизу спорткомплексу, коли вона проводила дорозвідку місцевості, щоб обрати вогневу позицію для замаху. За матеріалами справи, затриманою є завербована ворогом безробітна мешканка тимчасово окупованого Мелітополя. Російські спецслужбісти залучили жінку до співпраці в обмін на закриття справи щодо незаконного зберігання наркотиків.

Затримання підозрюваної
Фото: СБУ
Затримання підозрюваної

Жінка пройшла курс підготовки на базі місцевої «філії» ФСБ, де її навчали заходам конспірації, орієнтуванню на місцевості та стрільбі з вогнепальної зброї. Після завершення тренувань жінку переправили до Житомира транзитом через територію Білорусі, а потім вона прибула до Києва.

У столиці фігурантка регулярно змінювала адреси готелів. Також, виходячи з номера, вона залишала позначку на дверях для виявлення можливого перебування сторонніх осіб у приміщенні.

Згодом жінка отримала від куратора із Росії координати схрону у лісопарковій зоні столиці, де забрала пістолет із набоями.

Контррозвідники СБУ виявили зброю під час обшуку в готельному номері затриманої. Крім цього, у неї вилучили смартфон, з якого вона контактувала з куратором від ФСБ. СБУ вже встановила його особу.

Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies