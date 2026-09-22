Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
ГоловнаСуспільствоПодії

У Львові затримали двох чоловіків, підозрюваних у реєстрації для російських військових терміналів Starlink

Затриманих підозрюють у незаконній реєстрації одразу 14 терміналів, ще 40 випадків перевіряють.

У Львові затримали двох чоловіків, підозрюваних у реєстрації для російських військових терміналів Starlink
Затримання агентів РФ у Львові
Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала у Львові двох чоловіків, яких підозрюють у незаконній реєстрації 14 супутникових терміналів Starlink для окупантів.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, російські військові використовували ці системи зв’язку для планування бойових операцій у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Реклама

Одним із фігурантів виявився львівський студент, якого завербували російські спецслужби. На зв’язок із ним вийшли після того, як він почав шукати можливості легкого заробітку в інтернеті.

Також студент залучив безробітного знайомого зі Львова. Разом вони шукали людей, чиї паспортні дані можна було використати для реєстрації терміналів. Загалом зловмисники обманом залучили 14 осіб. 

Після активації пристроїв фігуранти передавали російському куратору необхідні реквізити, отримуючи за це гроші. Усі незаконно зареєстровані системи Starlink Служба безпеки заблокувала. 

Водночас правоохоронці перевіряють інформацію про можливу реєстрацію фігурантами ще понад 40 терміналів .Затриманим повідомили про підозру у пособництві державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

  • Напередодні двоє агентів російських спецслужб, які на замовлення ФСБ підпалювали об’єкти Укрзалізниці у Києві, отримали реальні терміни ув’язнення. Один із них проведе у тюрмі 15 років, інший – 10. Завербовані ворогом чоловіки виконували завдання зі знищення релейних шаф столичних ліній Укрзалізниці.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies