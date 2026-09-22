У Львові затримали двох чоловіків, підозрюваних у реєстрації для російських військових терміналів Starlink

Затриманих підозрюють у незаконній реєстрації одразу 14 терміналів, ще 40 випадків перевіряють.

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Контррозвідка СБУ затримала у Львові двох чоловіків, яких підозрюють у незаконній реєстрації 14 супутникових терміналів Starlink для окупантів.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, російські військові використовували ці системи зв’язку для планування бойових операцій у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

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Одним із фігурантів виявився львівський студент, якого завербували російські спецслужби. На зв’язок із ним вийшли після того, як він почав шукати можливості легкого заробітку в інтернеті.

Також студент залучив безробітного знайомого зі Львова. Разом вони шукали людей, чиї паспортні дані можна було використати для реєстрації терміналів. Загалом зловмисники обманом залучили 14 осіб.

Після активації пристроїв фігуранти передавали російському куратору необхідні реквізити, отримуючи за це гроші. Усі незаконно зареєстровані системи Starlink Служба безпеки заблокувала.

Водночас правоохоронці перевіряють інформацію про можливу реєстрацію фігурантами ще понад 40 терміналів .Затриманим повідомили про підозру у пособництві державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ