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Одна людина загинула, ще дев'ять поранені внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах. Серед поранених є дитина.

Про це йдеться у повідомленні співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.

Упродовж доби окупанти завдали 887 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області.

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Війська РФ здійснили 20 авіаударів по Зарічному, Юрківці, Блакитному, Таврійському, Новорозівці, Шевченківському, Зеленому, Оріхову, Васинівці, Василівському, Червоному Яру, Сонячному, Микільському, Вільнянці.

644 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Балабине, Комишуваху, Червонодніпровку, Біленьке, Григорівку, Річне, Запорожець, Веселянку, Новояковлівку, Запасне, Широке, Матвіївку, Скелювате, Новотроїцьке, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Преображенку, Новопавлівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Рівне, Косівцеве, Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 18 обстрілів із РСЗВ по Новояковлівці, Запасному, Оріхову, Новопавлівці, Новоданилівці, Преображенці, Червоній Криниці, Єгорівці, Омельнику, Новоселівці.

205 артударів прийшлися по Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запорожцю, Веселянці, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Плавнях, Павлівці, Приморському, Лук’янівському, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Рівному, Косівцевому, Новому Запоріжжю.

Надійшло 432 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.