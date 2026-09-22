Росіяни вночі та вранці атакували різні райони Києва. Є поранені

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Російська армія вночі та вранці 22 вересня атакувала Київ дронами. Станом на 7:45 відомо про трьох поранених за інформацією міського голови і чотирьох – за інформацією військової адміністрації і ДСНС.

Двох людей довелося госпіталізувати, повідомив мер Віталій Кличко. Пошкодження зафіксовано в трьох районах.

Уночі росіяни атакували Дніпровський і Дарницький райони. В першому уламки впали на п'ятиповерхівку, розповіли в Київській міській військовій адміністрації.

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«Було пошкоджено перший поверх та виникло загоряння в підвальному приміщенні», – йдеться у повідомленні.

Кличко додав, що людей евакуювали з 1 по 5 поверх будинку.

У Дарницькому районі уламки впали на території приватного житлового будинку. А вранці уламки впали в Голосіївському районі.

Фото: ДСНС України Facebook Загоряння в Голосіївському районі

Фото: ДСНС України Facebook Голосіївський район, наслідки атаки

«Вранці 22 вересня внаслідок чергового обстрілу сталася пожежа палет із керамічною плиткою на відкритій території. Її вогнеборці ліквідували на орієнтовній площі 100 кв. м», – розповіли в ДСНС.