Росіяни вночі та вранці атакували різні райони Києва. Є поранені

Російська армія вночі та вранці 22 вересня атакувала Київ дронами. Станом на 7:45 відомо про трьох поранених за інформацією міського голови і чотирьох – за інформацією військової адміністрації і ДСНС.
Двох людей довелося госпіталізувати, повідомив мер Віталій Кличко. Пошкодження зафіксовано в трьох районах.
Уночі росіяни атакували Дніпровський і Дарницький райони. В першому уламки впали на п'ятиповерхівку, розповіли в Київській міській військовій адміністрації.
«Було пошкоджено перший поверх та виникло загоряння в підвальному приміщенні», – йдеться у повідомленні.
Кличко додав, що людей евакуювали з 1 по 5 поверх будинку.
У Дарницькому районі уламки впали на території приватного житлового будинку. А вранці уламки впали в Голосіївському районі.
«Вранці 22 вересня внаслідок чергового обстрілу сталася пожежа палет із керамічною плиткою на відкритій території. Її вогнеборці ліквідували на орієнтовній площі 100 кв. м», – розповіли в ДСНС.