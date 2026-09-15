У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон

У Західнопоморському воєводстві Польщі фахівці намагаються дослідити військовий безпілотник, який напередодні виловили з Балтійського моря.

Пiротехнічні експертизи затягуються, оскільки обшивка апарата не пропускає рентгенівські промені, передає RMF24.

Військові наразі шукають інші методи, аби обстежити і знешкодити безпілотник. Для них критично важливо вивчити машину цілою, без підриву, адже знахідка збереглася у надзвичайно доброму стані і є цінним джерелом інформації про нові російські технології. Наразі експерти лише підтвердили відсутність радіологічної, біологічної та хімічної загрози.

Віцепрем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що знайдений БпЛА може бути новим, більш просунутим різновидом дрона типу «Гербера». За попередніми даними, безпілотник не мав бойової частини, але містив невелику кількість вибухівки для самознищення у разі перехоплення.

У польському оборонному відомстві припускають, що Росія втратила апарат під час навчань над Балтійським морем, і він прилетів з РФ через територію Литви. Наразі нічого не вказує на те, що дрон направили в бік Польщі навмисно.