Війна з Іраном спричинила дефіцит боєприпасів у США, заявив інспектор Пентагону

Військові дії проти Ірану призвели до дефіциту боєприпасів у США та створили проблеми з їх постачанням.

Про це йдеться у звіті генерального інспектора Міністерства оборони США, передає ВВС.

Звіт незалежного наглядового органу заперечує заяви американського президента Дональда Трампа, який неодноразово спростовував інформацію про брак зброї.

Згідно з даними інспектора, з лютого по червень США витратили на боєприпаси понад $22 млрд, що спричинило стратегічний дефіцит складських запасів та затримки на виробництві. Загалом за цей період США витратили на війну $33,4 млрд, з яких $3,7 млрд припадають на втрати техніки. Зокрема, американська сторона втратила чотири винищувачі F-15E, один сучасний F-35 та 30 безпілотників MQ-9.

Під час війни американські сили витратили величезну кількість систем дальнього радіуса дії і засобів протиповітряної оборони. За оцінками аналітиків Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), запаси окремих ракет-перехоплювачів, зокрема для комплексів Patriot та THAAD, скоротилися більш ніж удвічі. Наразі Пентагон намагається спростити процедури закупівель і прискорити виробництво, аби розв'язати проблему дефіциту.