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Війна з Іраном спричинила дефіцит боєприпасів у США, заявив інспектор Пентагону

Запаси окремих ракет-перехоплювачів, зокрема для комплексів Patriot та THAAD, скоротилися більшніж удвічі.

Війна з Іраном спричинила дефіцит боєприпасів у США, заявив інспектор Пентагону
Пентагон
Фото: Joshua Roberts/Reuters

Військові дії проти Ірану призвели до дефіциту боєприпасів у США та створили проблеми з їх постачанням. 

Про це йдеться у звіті генерального інспектора Міністерства оборони США, передає ВВС.

Звіт незалежного наглядового органу заперечує заяви американського президента Дональда Трампа, який неодноразово спростовував інформацію про брак зброї. 

Згідно з даними інспектора, з лютого по червень США витратили на боєприпаси понад $22 млрд, що спричинило стратегічний дефіцит складських запасів та затримки на виробництві. Загалом за цей період США витратили на війну $33,4 млрд, з яких $3,7 млрд припадають на втрати техніки. Зокрема, американська сторона втратила чотири винищувачі F-15E, один сучасний F-35 та 30 безпілотників MQ-9.

Під час війни американські сили витратили величезну кількість систем дальнього радіуса дії і засобів протиповітряної оборони. За оцінками аналітиків Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), запаси окремих ракет-перехоплювачів, зокрема для комплексів Patriot та THAAD, скоротилися більш ніж удвічі. Наразі Пентагон намагається спростити процедури закупівель і прискорити виробництво, аби розв'язати проблему дефіциту.

  • Президент США, як відомо, стверджував, що запаси боєприпасів є «фактично необмеженими», а повідомлення про нестачу називав фейками. 
  • Міністр війни Піт Гегсет теж публічно називав новини про дефіцит неправдивими.
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