Європарламент ухвалив план дій для захисту європейської демократії від іноземного втручання

Євродепутати проголосували за звіт спеціального комітету щодо «Європейського щита демократії».

Як ідеться на сайті Європарламенту, документ містить детальні рекомендації для боротьби з гібридними загрозами, дезінформацією та іноземним втручанням, яке у Європарламенті називають атакою на суть європейського проєкту.

Парламентарі підтримали створення Єдиного центру демократичної стійкості ЄС. Нова інституція діятиме як незалежний координаційний орган для протидії маніпуляціям інформацією і кібератакам. Участь у цьому центрі має бути обов'язковою для всіх країн-членів блоку.

Головним джерелом загроз для європейської безпеки депутати назвали Росію, а також її спільників - Білорусь, Китай, Іран та Північну Корею. Європарламент закликав розширити санкції проти тих, хто поширює дезінформацію або допомагає обходити вже чинні обмеження.

Окрему увагу в документі приділили цифровому простору і виборчій інфраструктурі. Депутати вимагають від онлайн-платформ суворішого контролю за ботами і фейками, пропонують віднести виборчі системи до критичної інфраструктури та посилити вимоги до прозорості фінансування політичних кампаній, зокрема через криптовалюту. Для зменшення залежності від іноземного софту й обладнання ЄС рекомендують впроваджувати стратегію купівель у місцевих виробників.

Серед інших ініціатив — підтримка незалежних медіа, боротьба зі шпигунськими програмами і започаткування «Європейського дня готовності». Цю дату пропонують відзначати щороку 24 лютого — у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.