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Понад 100 євродепутатів закликали розблокувати заморожені активи Росії для підтримки України

На їхню думку, Росія має самостійно платити за завдані війною збитки.

Понад 100 євродепутатів закликали розблокувати заморожені активи Росії для підтримки України
Європарламент
Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK

Понад сотня депутатів Європарламенту закликала лідерів ЄС відновити обговорення щодо використання заморожених російських активів на користь України.

Відповідний лист підписали 122 європарламентарі з різних політичних сил на тлі дефіциту оборонного бюджету України у розмірі 23 млрд євро, повідомляє Euronews.

Автори звернення наголошують, що Росія має самостійно платити за завдані війною збитки. Ініціатива підтримує заклики чотирьох країн ЄС, які наприкінці серпня запропонували повернутися до питання вилучення статків РФ, оскільки держави Євросоюзу не поспішають виділяти додаткові кошти з власних національних бюджетів.

Загалом у ЄС заблоковано понад 200 млрд євро російських активів, більшість з яких зберігається у Бельгії. Торік Європейська комісія пропонувала перетворити ці кошти на безвідсотковий кредит для фінансування оборони нашої держави. Однак через юридичні ризики країни блоку так і не дійшли згоди, і план провалився під час саміту лідерів у Брюсселі.

  • Російські заморожені держактиви слід використати для виплати Україні компенсації за шкоду, завдану агресивною війною РФ. Таку ініціативу підтримав Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з юридичних питань.
  • Ініціатива передбачає використання російських активів для виплати компенсації Україні після двох рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у міждержавних справах, порушених за позовами України. Суд уже встановив відповідальність Росії за серйозні порушення прав людини, спричинені її агресією.
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