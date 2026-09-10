Росіяни вдарили двома КАБами по житловому сектору на околиці Сум, є потерпілі (оновлено)

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Російські окупанти обстріляли КАБами житловий сектор на околиці Сум.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, відомо про вісім поранених, серед них – двоє дітей.

«Дітям та чотирьом дорослим надають допомогу у лікарні», - додав Григоров.

Крім того, ворог повторно вдарив по ТРЦ у Сумах. Внаслідок атаки постраждала жінка, медичну допомогу вона отримала на місці.

Оновлення. Відомо вже про 11 поранених, серед яких - троє дітей.