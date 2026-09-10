Росіяни вдарили двома КАБами по житловому сектору на околиці Сум, є потерпілі (оновлено)

Російські окупанти обстріляли КАБами житловий сектор на околиці Сум.
Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.
За його словами, відомо про вісім поранених, серед них – двоє дітей.
«Дітям та чотирьом дорослим надають допомогу у лікарні», - додав Григоров.
Крім того, ворог повторно вдарив по ТРЦ у Сумах. Внаслідок атаки постраждала жінка, медичну допомогу вона отримала на місці.
Оновлення. Відомо вже про 11 поранених, серед яких - троє дітей.
- У Шосткинському районі Сумської області внаслідок удару російського безпілотника по житловому сектору загинула людина, ще одна отримала травми.