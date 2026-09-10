На Полтавщині скоротили комендантську годину

Вона діятиме з 01:00 до 05:00.

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На Полтавщині змінили час комендантської години. Відтепер вона діятиме з 01:00 до 05:00.

Про це повідомила Полтавська ОВА.

Рішення ухвалили на Раді оборони області.

Зазначається, що зміна часу комендантської години дозволить врахувати актуальну безпекову ситуацію в області та водночас зберегти необхідні обмеження у нічний час.

В ОВА також нагадали, що під час комендантської години перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток заборонено.

Нагадаємо, що з 10 вересня комендантська година на Київщині діє із 01:00 до 05:00.