На Полтавщині скоротили комендантську годину

На Полтавщині змінили час комендантської години. Відтепер вона діятиме з 01:00 до 05:00.
Про це повідомила Полтавська ОВА.
Рішення ухвалили на Раді оборони області.
Зазначається, що зміна часу комендантської години дозволить врахувати актуальну безпекову ситуацію в області та водночас зберегти необхідні обмеження у нічний час.
В ОВА також нагадали, що під час комендантської години перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток заборонено.
Нагадаємо, що з 10 вересня комендантська година на Київщині діє із 01:00 до 05:00.