На Полтавщині російський дрон вдарив по підприємству (овнолено)

Уранці російські безпілотники атакували Кременчуцьку громаду на Полтавщині. Зафіксовано влучання по території приватного підприємства та приватному сектору.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Станом на 11:20 стало відомо про постраждалу жінку 1970 року народження. Стан потерпілої – середньої важкості, її доставили до лікарні.
Останні обстріли ворогом Полтавщини
- Увечері 5 вересня російський дрон атакував територію приватного підприємства у Лубенському районі Полтавщини. На щастя, люди не постраждали.
- Також окупанти вдарили по складах безпілотником. Вибуховою хвилею пошкодило навколишні будинки.
- Росіяни увечері 4 вересня атакували БпЛА Кременчуцький район Полтавської області. Через падіння ворожого дрона була травмована трирічна дівчинка.