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На Полтавщині російський дрон вдарив по підприємству (овнолено)

Під атакою була Кременчуцька громада області.

На Полтавщині російський дрон вдарив по підприємству (овнолено)
Удар по підприємству на Полтавщині
Фото: Віталій Дяківнич

Уранці російські безпілотники атакували Кременчуцьку громаду на Полтавщині. Зафіксовано влучання по території приватного підприємства та приватному сектору.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Станом на 11:20 стало відомо про постраждалу жінку 1970 року народження. Стан потерпілої – середньої важкості, її доставили до лікарні.

Останні обстріли ворогом Полтавщини

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