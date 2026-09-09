Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
ГоловнаСуспільствоПодії

Кривонос: якщо хтось у матеріалах слідства не озвучений – або доказів не зібрано, або особа не фігурує

В оприлюднених матеріалах резонансних розслідувань «Форест Гамп» і «Карфаген» фігуранти справи згадували про людей, яких можна ідентифікувати як конкретних посадовців Офісу президента і Офісу генпрокурора. Однак підозри їм станом на зараз не оголошені. 

Кривонос: якщо хтось у матеріалах слідства не озвучений – або доказів не зібрано, або особа не фігурує
Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро
Фото: Зоряна Стельмах

НАБУ оприлюднює розсекречені матеріали слідчих дій, що не становлять державної таємниці. З цих матеріалів уже знято гриф секретності.

З дозволу детектива і прокурора публікують матеріали на офіційних ресурсах НАБУ, повідомив його директор Семен Кривонос на організованій LB і EFI Group дискусії в межах проєкту «Нова країна». Він наголосив, що Бюро завжди діяло так само: і до гучних викриттів публікували матеріали слідства.

«Викриття останніх півтора року, дійсно, викликають значний суспільний інтерес. Враховуючи вагу, значимість окремих підозрюваних, масштаб вчинення корупційних злочинів. Через це, безумовно, воно привертає так багато уваги. Але це питання зміни також наших пріоритетів, способу викриття злочинів, наших форм і методів, які я не розкрию. Ми просто стали ефективнішими стосовно здобуття доказів вчинення корупції», – пояснив директор НАБУ.

Бюро визначило систему пріоритетів і працює відповідно до них. 

«Плівки ми не записуємо на бобіни. В нас сучасне обладнання. Це така загальновживана в медіа сентенція – "плівки". Ніяких плівок у нас немає. Матеріали негласних слідчих розшукових дій. Ми нічиї прізвища не оголошуємо до фінального вироку суду – це важливий контекст. Ми, якщо вручаємо, збираємо достатньо доказів для повідомлення особі про підозру, ми комунікаємо стосовно її статусу, ролі в тому чи іншому злочині. Якщо хтось не озвучений – значить або доказів достатньо не зібрано, і досудове розслідування триває, або ця особа не фігурує», – сказав Семен Кривонос

  • У розслідуванні «Форест Гамп» підозрювані заступниця голови Офісу президента і екснардеп Максим Микитась згадували про когось, хто казав Ірині Мудрій, що з корупцією треба не боротися, а систематизувати її. В справі «Карфаген» йшлося про «Шефа» підозрюваного голови департаменту ОГП, відомого також як Андрійович і екскерівник Податкової служби. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies