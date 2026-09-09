В оприлюднених матеріалах резонансних розслідувань «Форест Гамп» і «Карфаген» фігуранти справи згадували про людей, яких можна ідентифікувати як конкретних посадовців Офісу президента і Офісу генпрокурора. Однак підозри їм станом на зараз не оголошені.

НАБУ оприлюднює розсекречені матеріали слідчих дій, що не становлять державної таємниці. З цих матеріалів уже знято гриф секретності.

З дозволу детектива і прокурора публікують матеріали на офіційних ресурсах НАБУ, повідомив його директор Семен Кривонос на організованій LB і EFI Group дискусії в межах проєкту «Нова країна». Він наголосив, що Бюро завжди діяло так само: і до гучних викриттів публікували матеріали слідства.

«Викриття останніх півтора року, дійсно, викликають значний суспільний інтерес. Враховуючи вагу, значимість окремих підозрюваних, масштаб вчинення корупційних злочинів. Через це, безумовно, воно привертає так багато уваги. Але це питання зміни також наших пріоритетів, способу викриття злочинів, наших форм і методів, які я не розкрию. Ми просто стали ефективнішими стосовно здобуття доказів вчинення корупції», – пояснив директор НАБУ.

Бюро визначило систему пріоритетів і працює відповідно до них.

«Плівки ми не записуємо на бобіни. В нас сучасне обладнання. Це така загальновживана в медіа сентенція – "плівки". Ніяких плівок у нас немає. Матеріали негласних слідчих розшукових дій. Ми нічиї прізвища не оголошуємо до фінального вироку суду – це важливий контекст. Ми, якщо вручаємо, збираємо достатньо доказів для повідомлення особі про підозру, ми комунікаємо стосовно її статусу, ролі в тому чи іншому злочині. Якщо хтось не озвучений – значить або доказів достатньо не зібрано, і досудове розслідування триває, або ця особа не фігурує», – сказав Семен Кривонос.