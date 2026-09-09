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ДБР запускає кампанію "Хабар має наслідки" і закликає повідомляти про випадки хабарництва

У Бюро нагадали, що і до того, хто одержує неправомірну вигоду, і до того, хто її пропонує, передбачено кримінальну відповідальність. 

ДБР запускає кампанію "Хабар має наслідки" і закликає повідомляти про випадки хабарництва
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine) запускає масштабну інформаційну кампанію "Хабар має наслідки".

Про це повідомила пресслужба ДБР. 

"Головна мета кампанії - зруйнувати хибне уявлення про хабарництво як про простий, зручний чи безпечний спосіб вирішення питань та змістити увагу з уявної особистої вигоди на справжню ціну корупційного рішення", - йдеться в повідомленні.

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У ДБР нагадали, що і до того, хто одержує неправомірну вигоду, і до того, хто її пропонує, обіцяє чи надає, передбачено кримінальну відповідальність відповідно до статей 368 та 369 КК.

"Забезпечення невідворотності покарання є пріоритетним напрямом системної роботи ДБР... Особливої ваги ця робота набуває в умовах війни, коли корупція означає не лише втрату державних коштів, а й загрозу для безпеки та обороноздатності країни. Державні ресурси мають працювати на оборону й громадян, а не ставати джерелом особистого збагачення чи використовуватися всупереч суспільним інтересам", - йдеться в повідомленні.

У ДБР закликають громадян не ставати частиною корупційних схем і повідомляти про правопорушення за посиланням.

Нагадаємо, що в 2019 році президент Зеленський закликав громадян повідомляти про корупцію чиновників в Національне антикорупційне бюро

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