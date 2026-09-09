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Ворог 20 разів за добу атакував Дніпропетровщину, є поранені

Серед них є 15-річний юнак.

Ворог 20 разів за добу атакував Дніпропетровщину, є поранені
Фото: Дніпропетровська ОВА

Минулої доби ворог понад 20 разів ворог атакував безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Троє людей дістали поранень. Серед постраждалих – дитина. 

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У Дніпрі понівечені багатоквартирний, приватні оселі, склад будматеріалів. Постраждали троє людей, серед яких 15-річний юнак. Він від госпіталізації відмовився. 

52-річна жінка і 51-річний чоловік у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Томаківська громади. Понівечені підприємство, багатоквартирний будинок, автомобілі. 

У Криворізькому районі ворог цілив по Зеленодольській громаді. Пошкоджена інфраструктура. 

На Синельниківщині потерпав районний центр. Понівечене підприємство.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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