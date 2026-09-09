Серед них є 15-річний юнак.

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Минулої доби ворог понад 20 разів ворог атакував безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Троє людей дістали поранень. Серед постраждалих – дитина.

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У Дніпрі понівечені багатоквартирний, приватні оселі, склад будматеріалів. Постраждали троє людей, серед яких 15-річний юнак. Він від госпіталізації відмовився.

52-річна жінка і 51-річний чоловік у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Томаківська громади. Понівечені підприємство, багатоквартирний будинок, автомобілі.

У Криворізькому районі ворог цілив по Зеленодольській громаді. Пошкоджена інфраструктура.

На Синельниківщині потерпав районний центр. Понівечене підприємство.