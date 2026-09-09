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Сили оборони ліквідували ще 1480 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 500 870 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1480 російських окупантів
Українські десантники відбили масований штурм окупантів на Курахівському напрямку
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1480 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 500 870 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.26 склали:

  • особового складу – близько 1 500 870 (+1 480) осіб / persons
  • танків – 12 338 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 25 290 (+5) од.
  • артилерійських систем – 49 383 (+42) од.
  • РСЗВ – 2 105 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 613 (+1) од.
  • літаків – 441 (+0) од.
  • гелікоптерів – 355 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 534 (+13) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 506 188 (+1 879) од.
  • крилаті ракети – 5 103 (+33) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 146 008 (+530) од.
  • спеціальна техніка – 4 650 (+3) од.

Дані уточнюються.

"Сьогодні загальні бойові втрати особового складу противника від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну перетнули позначку в 1 500 000 окупантів вбитими та пораненими. Це – найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія рф з часів Другої світової. Ця цифра перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини XX та початку XXI століття разом узятих. Це – ⁠в 100 разів більше за втрати СРСР в Афганістані за 10 років. Це – ⁠в 125 разів більше за офіційно визнані втрати агресора в Першій та Другій чеченських війнах. За кожною облікованою одиницею російських втрат стоїть конкретний окупант, який прийшов зі зброєю на українську землю, і титанічна, щоденна спільна робота Сил оборони України та всього українського народу", - прокоментували в Генштабі.

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