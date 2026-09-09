За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1480 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 500 870 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.26 склали:

особового складу – близько 1 500 870 (+1 480) осіб / persons

танків – 12 338 (+6) од.

бойових броньованих машин – 25 290 (+5) од.

артилерійських систем – 49 383 (+42) од.

РСЗВ – 2 105 (+1) од.

засоби ППО – 1 613 (+1) од.

літаків – 441 (+0) од.

гелікоптерів – 355 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 534 (+13) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 506 188 (+1 879) од.

крилаті ракети – 5 103 (+33) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 146 008 (+530) од.

спеціальна техніка – 4 650 (+3) од.

Дані уточнюються.

"Сьогодні загальні бойові втрати особового складу противника від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну перетнули позначку в 1 500 000 окупантів вбитими та пораненими. Це – найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія рф з часів Другої світової. Ця цифра перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини XX та початку XXI століття разом узятих. Це – ⁠в 100 разів більше за втрати СРСР в Афганістані за 10 років. Це – ⁠в 125 разів більше за офіційно визнані втрати агресора в Першій та Другій чеченських війнах. За кожною облікованою одиницею російських втрат стоїть конкретний окупант, який прийшов зі зброєю на українську землю, і титанічна, щоденна спільна робота Сил оборони України та всього українського народу", - прокоментували в Генштабі.