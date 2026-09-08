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Троє людей постраждали на Харківщині через російську атаку

Пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлі.

Троє людей постраждали на Харківщині через російську атаку
Наслідки атаки на Харківщину 8 вересня
Фото: Олег Синєгубов/Telegram

8 вересня ввечері росіяни атакували безпілотником селище Золочів на Харківщині. Відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки атаки на Харківщину 8 вересня
Наслідки атаки на Харківщину 8 вересня

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Внаслідок атаки 64-річний чоловік отримав вибухові поранення, 39 та 75-річні жінки зазнали гострої реакції на стрес. Всім надається медична допомога. 

Пошкоджено адміністративні будівлі та три приватні будинки.

Наслідки атаки на Харківщину 8 вересня
Наслідки атаки на Харківщину 8 вересня

"Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі", - зазначили в ОВА.

  • На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Постраждалий не вижив.
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