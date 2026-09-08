"Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі", - зазначили в ОВА.

Пошкоджено адміністративні будівлі та три приватні будинки.

Внаслідок атаки 64-річний чоловік отримав вибухові поранення, 39 та 75-річні жінки зазнали гострої реакції на стрес. Всім надається медична допомога.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов .

8 вересня ввечері росіяни атакували безпілотником селище Золочів на Харківщині. Відомо про трьох постраждалих.

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