8 вересня ввечері росіяни атакували безпілотником селище Золочів на Харківщині. Відомо про трьох постраждалих.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок атаки 64-річний чоловік отримав вибухові поранення, 39 та 75-річні жінки зазнали гострої реакції на стрес. Всім надається медична допомога.
Пошкоджено адміністративні будівлі та три приватні будинки.
"Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі", - зазначили в ОВА.
- На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Постраждалий не вижив.