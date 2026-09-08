Україна і Угорщина запускають робочу групу із захисту прав своїх національних меншин

Група через два тижні зробить перші спільні моніторингові візити до закладів освіти та культурних, релігійних обʼєктів.

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Україна і Угорщина створять спільну робочу групу, яка займатиметься захистом прав нацменшин – угорської в Україні і української в Угорщині.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець під час зустрічі з угорським колегою Імре Югазом.

«Робоча група вже через два тижні зробить перші спільні моніторингові візити до закладів освіти та культурних, релігійних обʼєктів. Також плануємо зустріч із представниками угорської громади, керівництвом області. Важливо, щоб угорський омбудсман почув безпосередньо від представників громади, як забезпечуються їхні права — у присутності нас обох», - заявив Лубінець.

Омбудсмани також підписали меморандум про співпрацю між своїми інституціями.