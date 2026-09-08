Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 20 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 20 постраждалих (оновлено)
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
ГоловнаСуспільствоПодії

Україна і Угорщина запускають робочу групу із захисту прав своїх національних меншин

Група через два тижні зробить перші спільні моніторингові візити до закладів освіти та культурних, релігійних обʼєктів.

Україна і Угорщина запускають робочу групу із захисту прав своїх національних меншин
омбудсмани України і Угорщини
Фото: телеграм-канал Дмитра Лубінця

Україна і Угорщина створять спільну робочу групу, яка займатиметься захистом прав нацменшин – угорської в Україні і української в Угорщині.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець під час зустрічі з угорським колегою Імре Югазом.

«Робоча група вже через два тижні зробить перші спільні моніторингові візити до закладів освіти та культурних, релігійних обʼєктів. Також плануємо зустріч із представниками угорської громади, керівництвом області. Важливо, щоб угорський омбудсман почув безпосередньо від представників громади, як забезпечуються їхні права — у присутності нас обох», - заявив Лубінець.

Омбудсмани також підписали меморандум про співпрацю між своїми інституціями. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies