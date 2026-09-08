Уночі РФ атакувала населені пункти та цивільну інфраструктуру Київщини, є постраждалі (оновлено)

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З вечора 7 вересня Росія масовано атакує Київщину реактивними безпілотниками, балістикою та ракетами. Під ударом знову були мирні населені пункти та цивільна інфраструктура. Постраждали двоє чоловіків і дитина.

Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

Оновлення. За оновленими даними, на Київщині двоє чоловіків отримали осколкові поранення. Їх госпіталізували до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Також росіяни поранили дворічну дитину в Борисполі. Маленька дівчинка отримала осколкове поранення ока. Дитина при свідомості. Її госпіталізували.

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На жаль, є постраждалий у Білій Церкві. Чоловік отримав осколкові поранення. Медики надають йому всю необхідну допомогу. У Білоцерківському районі пошкоджені виробниче та складське приміщення, два багатоквартирні будинки, а також приватне домоволодіння.

Унаслідок атаки пошкоджені будинки людей, підприємства, складські приміщення та автомобілі.

Зокрема, у Броварському районі пошкоджено три приватні домоволодіння та автомобіль.

У Бориспільському — складське приміщення та промислових підприємствах. На одному вогонь знищив сім вантажних автомобілів.

Також ворог двічі атакував будівлю одного з логістичних комплексів. Рятувальники оперативно прибули на місця подій та ліквідували загоряння.

У Фастівському районі пошкоджено три приватні домоволодіння.

В Обухівському — приватний будинок.

На місцях працюють рятувальники та аварійні служби. Допомагаємо людям, фіксуємо пошкодження та ліквідовуємо наслідки атаки.