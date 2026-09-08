​На Київщині змінюють комендантську годину, перевірять АЗС і планують мобільні укриття на станціях УЗ

У Київській області змінюють тривалість комендантської години. Також перевірять безпеку на АЗС і планують облаштувати мобільні укриття на станціях Укрзалізниці.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Тимур Ткаченко.

Із 10 вересня на Київщині комендантська година діятиме з 01:00 до 05:00. За словами Ткаченка, це рішення є кроком з адаптації органів влади, бізнесу та інфраструктури до безперервних російських атак, а також рекомендаціями уряду. Крім цього, область синхронізується із Києвом, щоб не виникало плутанини.

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Також впроваджуються системні вимоги до кожної заправки.

«Що це нам дасть? АЗС отримають чіткі інструкції дій під час тривог, буде проведена ревізія систем оповіщення та доступу до укриттів для персоналу й водіїв. Також ми наводимо лад із паркуванням на територіях АЗС», – написав начальник ОВА і пояснив, що упорядкування руху виключить хаотичне скупчення машин біля паливних резервуарів і гарантує, що рятувальна, медична чи військова техніка зможе безперешкодно проїхати та заправитися в критичний момент.

Також вирішили організувати встановлення мобільних укриттів на станціях Укрзалізниці в межах регіону.

«Ми приймаємо і будемо розвивати цю практику в межах регіону. Від погодження з Укрзалізницею через рішення штабу Ради оборони – і до практичної реалізації з залученням громад. А долучення великих національних компаній зробить реалізацію таких практик швидшою та більш організованою», – написав Ткаченко.

Нещодавно рішення про скорочення тривалості комендантської години прийняли і в Києві. Там громадський транспорт працюватиме на годину довше. Графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, ТРЦ при цьому не змінюється.