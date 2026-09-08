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Із двох сіл на Дніпропетровщині оголосили обовʼязкову евакуацію всіх людей

Села розташовані у Словʼянській сільській громаді. 

Із двох сіл на Дніпропетровщині оголосили обовʼязкову евакуацію всіх людей
Евакуація мешканців Синельниківського району, ілюстративне фото

Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що із двох сіл на Дніпропетровщині оголосили обовʼязкову евакуацію всіх людей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа. 

Оголосили обов’язкову евакуацію всього населення ще з двох сіл Слов’янської сільської громади Синельниківського району – Зоряне та Малїівське.

Упродовж місяця звідти мають виїхати всі мешканці. Зараз у цих населених пунктах залишаються 203 людини. Родини з дітьми евакуювали ще торік.

Із виїздом допомагатимуть Нацполіція та благодійники. Маршрути визначатимуть залежно від безпекової ситуації. Для евакуації використовуватимуть броньовані автомобілі.

Спочатку людей доправлятимуть до транзитних центрів, де вони отримають необхідну допомогу. Тим, хто потребуватиме, допоможуть із розселенням.

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