Росіяни вдарили по центру Сум, є поранений

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Сьогодні, 8 вересня, росіяни вдарили по центральній частині Сум, поранивши там чоловіка.

Про це пише пресслужба ДСНС.

«Сьогодні росіяни нанесли удар по житловому сектору в центральній частині міста Суми. Виникла пожежа, існувала загроза поширення вогню на приватне домоволодіння», – повідомили там.

Під час обстеження території, в одному із житлових будинків, рятувальники виявили травмованого чоловіка. Його за допомогою спеціальних нош транспортували до карети "швидкої".

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Сумщині

Усі осередки горіння ліквідовані.