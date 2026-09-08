Росіяни вдарили по центру Сум, є поранений

Сьогодні, 8 вересня, росіяни вдарили по центральній частині Сум, поранивши там чоловіка.
«Сьогодні росіяни нанесли удар по житловому сектору в центральній частині міста Суми. Виникла пожежа, існувала загроза поширення вогню на приватне домоволодіння», – повідомили там.
Під час обстеження території, в одному із житлових будинків, рятувальники виявили травмованого чоловіка. Його за допомогою спеціальних нош транспортували до карети "швидкої".
Усі осередки горіння ліквідовані.
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