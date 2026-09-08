У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 20 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 20 постраждалих (оновлено)
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по центру Сум, є поранений

На місці удару виникла пожежа. 

Росіяни вдарили по центру Сум, є поранений
Ліквідація наслідків російської атаки на Сумщині
Фото: ДСНС

Сьогодні, 8 вересня, росіяни вдарили по центральній частині Сум, поранивши там чоловіка.

Про це пише пресслужба ДСНС

«Сьогодні росіяни нанесли удар по житловому сектору в центральній частині міста Суми. Виникла пожежа, існувала загроза поширення вогню на приватне домоволодіння», – повідомили там.

Під час обстеження території, в одному із житлових будинків, рятувальники виявили травмованого чоловіка. Його за допомогою спеціальних нош транспортували до карети "швидкої".

Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Сумщині

Усі осередки горіння ліквідовані.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies