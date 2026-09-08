На черзі також Понорницька і Менська громади.

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Ще п’ять громад Чернігівщини отримали статус територій можливих бойових дій.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Вʼячеслав Чаус, ці зміни передбачені наказом Мінрозвитку № 1389.

Йдеться про території Холминської, Березнянської, Седнівської, частково – Тупичівської та Сосницької громад.

Таку пропозицію внесла Чернігівська ОВА за зверненнями самих громад. На черзі також Понорницька і Менська громади.

Цей статус враховується під час застосування передбачених законодавством механізмів державної підтримки, пільг, компенсацій, окремих виплат для аграріїв та інше.

Завдяки змінам до урядової постанови статус території можливих бойових дій можуть отримувати громади, що розташовані на відстані до 30 км від території, на якій ведуться активні бойові дії.