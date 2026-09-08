Обстріли Сумщини: росіяни вдарили по цивільному авто, є загибла та постраждалі

Російські військові продовжують атакувати цивільний транспорт на Сумщині. Внаслідок удару по автомобілю загинула літня жінка, ще двоє людей постраждали.
Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Жінка зазнала вкрай тяжких травм і загинула на місці.
Згодом російські військові завдали ще двох ударів по залізничній інфраструктурі – цього разу постраждали приміські потяги. Попередньо, відомо щонайменше про вісьмох постраждалих.
Усім пораненим надають необхідну допомогу. Інформацію про їхній стан уточнюють.
- Сьогодні, 8 вересня, російські військові також завдали прицільного удару по регіональному поїзду, який курсував сполученням Дніпро–Запоріжжя. Пасажирів завчасно евакуювали через моніторинг загроз, вони не постраждали. Проте не могли встановити зв’язок з однією з провідниць.