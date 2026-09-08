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Обстріли Сумщини: росіяни вдарили по цивільному авто, є загибла та постраждалі

Літня жінка загинула на місці обстрілу.

Обстріли Сумщини: росіяни вдарили по цивільному авто, є загибла та постраждалі
Ілюстративне фото
Фото: United24

Російські військові продовжують атакувати цивільний транспорт на Сумщині. Внаслідок удару по автомобілю загинула літня жінка, ще двоє людей постраждали.

Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Жінка зазнала вкрай тяжких травм і загинула на місці.

Згодом російські військові завдали ще двох ударів по залізничній інфраструктурі – цього разу постраждали приміські потяги. Попередньо, відомо щонайменше про вісьмох постраждалих.

Усім пораненим надають необхідну допомогу. Інформацію про їхній стан уточнюють.

  • Сьогодні, 8 вересня, російські військові також завдали прицільного удару по регіональному поїзду, який курсував сполученням Дніпро–Запоріжжя. Пасажирів завчасно евакуювали через моніторинг загроз, вони не постраждали. Проте не могли встановити зв’язок з однією з провідниць.
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