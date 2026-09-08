Росія обстріляла кілька районів Києва: горіли склади та бізнес-центр (оновлено)

У Солом’янському районі Києва внаслідок ворожої атаки сталося загоряння офісної будівлі. Є постраждалі.
Про це повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко, а також пресслужба КМВА.
Через падіння уламків безпілотника виникла пожежа в чотириповерховій офісній будівлі. У ДСНС зазначили, що частково зруйнувалася будівля бізнес-центру.
Рятувальники евакуювали двох людей із верхніх поверхів. За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей, інформація щодо їхнього стану уточнюється.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що це влучання по офісу телеканалу "Ми – Україна", який був саме в ефірі "Єдиних новин" на момент удару.
Раніше медики отримали виклики до Шевченківського та Солом’янського районів столиці. Бригади виїхали за адресами. Згодом Кличко повідомив про повторне влучання у складські будівлі в Шевченківському районі.
На місці спалахнула пожежа. Екстрені служби вже працюють над її ліквідацією.
Станом на 13:20 стало відомо про загоряння на даху у Голосіївському районі.
У столиці оголошували жовтий рівень небезпеки через загрозу ударних безпілотників.
- Вночі 8 вересня Росія атакувала Київ дронами, крилатими ракетами та балістикою. Внаслідок атаки загинули двоє людей, постраждали 12 мешканців міста. 5 поранених госпіталізували, двоє з них – у тяжкому стані, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Вранці продовжилась атака дронами.