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Росія обстріляла кілька районів Києва: горіли склади та бізнес-центр (оновлено)

Також після обстрілу медиків викликали у Шевченківський район столиці.

Росія обстріляла кілька районів Києва: горіли склади та бізнес-центр (оновлено)
Удар по бізнес-центру
Фото: ДСНС України

У Солом’янському районі Києва внаслідок ворожої атаки сталося загоряння офісної будівлі. Є постраждалі.

Про це повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко, а також пресслужба КМВА.

Через падіння уламків безпілотника виникла пожежа в чотириповерховій офісній будівлі.  У ДСНС зазначили, що частково зруйнувалася будівля бізнес-центру.

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Рятувальники евакуювали двох людей із верхніх поверхів. За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей, інформація щодо їхнього стану уточнюється.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що це влучання по офісу телеканалу "Ми – Україна", який був саме в ефірі "Єдиних новин" на момент удару.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Раніше медики отримали виклики до Шевченківського та Солом’янського районів столиці. Бригади виїхали за адресами. Згодом Кличко повідомив про повторне влучання у складські будівлі в Шевченківському районі.

На місці спалахнула пожежа. Екстрені служби вже працюють над її ліквідацією.

Станом на 13:20 стало відомо про загоряння на даху у Голосіївському районі.

У столиці оголошували жовтий рівень небезпеки через загрозу ударних безпілотників.

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