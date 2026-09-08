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У Києві внаслідок атаки Росії пошкоджені понад пів сотні об’єктів, вибухи лунали майже 5 годин, - МВС

Це - житлові будинки, гуртожиток, територія школи, крамниці, АЗС, підприємство з виробництва борошна. 

У Києві внаслідок атаки Росії пошкоджені понад пів сотні об’єктів, вибухи лунали майже 5 годин, - МВС
Київ, наслідки обстрілу
Фото: ДСНС

У Києві внаслідок комбінованого російського удару 8 вересня пошкоджені понад пів сотні об’єктів: житлові будинки, гуртожиток, територія школи, крамниці, АЗС, підприємство з виробництва борошна. Дві людини загинули, а кількість постраждалих зросла до 16.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

"Вибухи в Києві лунали майже 5 годин. Рятувальники та поліцейські допомагали цивільним на місцях атак із перших хвилин. Вдалося врятувати 13 людей, зокрема евакуювати людей з заблокованого приміщення у Голосіївському районі. Під повторний удар потрапив транспорт ДСНС", - йдеться в повідомленні. 

Зараз у столиці продовжують працювати понад 300 рятувальників і поліцейських. Вон гасять вогонь та розбирають завали на семи локаціях, фіксують черговий акт терору проти цивільних, приймають від людей заяви про знищене та пошкоджене майно, підтримують постраждалих. 

Також працюють мобільні сервісні центри МВС, де громадяни можуть відновити документи. Це все відбувається під звуки чергової повітряної тривоги. 

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