ГУР опублікувало дані 155 підприємств, що виробляють компоненти для російської зброї

Продукція використовується у майже всій номенклатурі російського озброєння.

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ГУР Міноборони опублікувало дані підприємств “Роселектроніки”, що виробляють компоненти для російської балістики, авіації, безпілотники та РЕБ.

Про це йдеться у пресрелізі військової розвідки.

У розділі “ВПК агресора” порталу “War&Sanctions” опубліковано дані 155 підприємств, які входять до складу або перебувають під управлінням холдингу “Роселектроніка” російської державної корпорації “Ростех”.

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Холдинг об'єднує підприємства і наукові організації, що спеціалізуються на розробці й виробництві радіоелектронних компонентів і технологій, засобів і систем зв'язку, автоматизованих систем управління, робототехнічних комплексів, надвисокочастотної електроніки, обчислювальної техніки та телекомунікаційного обладнання.

Продукція використовується у майже всій номенклатурі російського озброєння: балістичних і крилатих ракетах, БпЛА, засобах РЕБ, військовій техніці, системах радіолокації та зв’язку армійської, фронтової та стратегічної авіації тощо.

До “Роселектроніки”, зокрема, входять підприємства, задіяні у кооперації з виробництва балістичних ракет 9М723 ОТРК “Искандер-М” та 3М22 “Циркон”:

АТ “НИИ “ГИРИКОНД” – виробник прецизійних потенціометрів для “цирконів”;

АТ “НИЦЭВТ”, який постачає блоки обробки польотної інформації для балістичних “іскандерів”;

АТ “НПП “ИНТЕГРАЛ-В” – виробник імпульсних та нагрівальних трансформаторів, які використовуються в ракетах 9М723.

Останнє наразі досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, як і майже половина від усіх опублікованих сьогодні підприємств холдингу.

“Проте, наявність “Гириконду” та “НИЦЭВТ” в санкційних списках більшості країн-партнерів мало вплинула на загальні обсяги виробництва цих ракет. Це не означає, що санкції неефективні, а передусім свідчить про необхідність удосконалення механізмів контролю за їх дотриманням і посилення відповідальності за порушення”, – зазначили у ГУР.

Розвідники підкреслюють, що компоненти, обладнання, програмне забезпечення та критична сировина не мають потрапляти до посередників і покупців, які не можуть підтвердити, що кінцевим отримувачем продукції є підприємство, не пов’язане з російським ВПК.

ГУР закликає посилити контроль за ланцюгами постачання, щоб унеможливити обхід санкцій і передачу критичних технологій та матеріалів агресору.