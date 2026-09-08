У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у розстрілі директора клініки репродуктології

Потерпілий перебуває у важкому стані в реанімації.

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У Святошинському районі Києва нападник впритул розстріляв директора клініки репродуктології. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у злочині.

Про це повідомила Поліція Києва.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. У поліції зазначили, що всі деталі події повідомлять згодом.

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Потерпілий – 71-річний чоловік – отримав численні вогнепальні поранення та перебуває у важкому стані в реанімації.

Що відомо про стрілянину у Києві?

Замах стався вранці 3 вересня біля входу до столичної клініки репродуктології. За даними поліції, 71-річний директор медичного закладу щойно вийшов із автомобіля, коли нападник відкрив по ньому вогонь.

Зловмисник, за попередньою інформацією, здійснив понад 20 пострілів впритул, після чого втік із місця події. Правоохоронці проводили спеціальну операцію із затримання нападника. К

Кримінальне провадження розпочали за статтями про замах на умисне вбивство – частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.