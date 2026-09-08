На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами: є загиблі і постраждалі (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами: є загиблі і постраждалі (оновлено)
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у розстрілі директора клініки репродуктології

Потерпілий перебуває у важкому стані в реанімації.

У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у розстрілі директора клініки репродуктології
Затримали підозрюваного у стрілянині
Фото: Поліція Києва

У Святошинському районі Києва нападник впритул розстріляв директора клініки репродуктології. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у злочині.

Про це повідомила Поліція Києва.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. У поліції зазначили, що всі деталі події повідомлять згодом.

Реклама

Потерпілий – 71-річний чоловік – отримав численні вогнепальні поранення та перебуває у важкому стані в реанімації.

Що відомо про стрілянину у Києві?

Замах стався вранці 3 вересня біля входу до столичної клініки репродуктології. За даними поліції, 71-річний директор медичного закладу щойно вийшов із автомобіля, коли нападник відкрив по ньому вогонь.

Зловмисник, за попередньою інформацією, здійснив понад 20 пострілів впритул, після чого втік із місця події. Правоохоронці проводили спеціальну операцію із затримання нападника. К

Кримінальне провадження розпочали за статтями про замах на умисне вбивство – частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies