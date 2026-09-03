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Стрілянина у Києві: скоєно замах на директора столичної клініки репродуктології (оновлено)

У чоловіка вистрелили близько 20 разів впритул.

Стрілянина у Києві: скоєно замах на директора столичної клініки репродуктології (оновлено)
Стрілянина в Києві
Фото: Нацполіція України

У Святошинському районі Києва скоїли замах на директора столичної клініки репродуктології. Чоловік, якому 71 рік, дістав понад 20 вогнепальних поранень і перебуває у тяжкому стані в лікарні.

Про це повідомили у столичній поліції.

За даними правоохоронців, напад стався близько 10:00 біля входу до медичного закладу. Потерпілий щойно вийшов із автомобіля, коли нападник відкрив по ньому вогонь.

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За попередньою інформацією, зловмисник здійснив понад 20 пострілів впритул. Після нападу він зник із місця події.

Наразі поліція проводить спеціальну операцію із затримання підозрюваного. Правоохоронці встановлюють його особу, а також мотиви нападу та всі обставини стрілянини.

За фактом замаху на умисне вбивство розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

  • Раніше поліція повідомила, що у Святошинському районі Києва правоохоронці проводять спеціальну операцію із затримання озброєного чоловіка, причетного до стрілянини. Повідомлення про стрілянину та одного постраждалого надійшло до правоохоронців уранці 3 вересня. 
  • Для пошуку та затримання підозрюваного правоохоронці залучили додаткові сили. Зокрема, до операції долучили бійців спецпідрозділу КОРД. На місці та в межах операції працюють співробітники територіального управління поліції та Головного управління Національної поліції у Києві. 

Фото: Нацполіція України
Фото: Нацполіція України

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