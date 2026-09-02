У Києві між правим і лівим берегами запускають новий тимчасовий маршрут

У години пік на лінію виходитимуть 12 автобусів.

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З 3 вересня у Києві почне курсувати новий тимчасовий автобусний маршрут № 1-М, який сполучатиме станцію метро «Лісова» та «Палац Спорту».

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на «Київпастранс».

Новий транспорт забезпечить додаткове сполучення між берегами Дніпра та пролягатиме вздовж наземної ділянки червоної лінії метрополітену. У години пік на лінію виходитимуть 12 автобусів. Транспорт їхатиме через центр міста, міст Метро та Броварський проспект, оминаючи ключові вулиці Печерського та Дніпровського районів.

Новий маршрут має такий вигляд: вул. Еспланадна – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – вул. Мечникова – Кловський узвіз – Кріпосний пров. – вул. Михайла Грушевського – вул. Князів Острозьких – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька – бульв. Миколи Міхновського – Набережне шосе – міст Метро – Броварський просп. – вул. Раїси Окіпної – площа Сергія Набоки – вул. Євгена Сверстюка – Броварський просп. – просп. Георгія Нарбута – вул. Андрія Малишка – Броварський просп. – вул. Гетьмана Павла Полуботка – шляхопровід над Броварським проспектом – вул. Кіото – Броварський просп. – міст Метро – Набережне шосе – бульв. Миколи Міхновського – Наводницька площа – вул. Старонаводницька – вул. Генерала Алмазова – вул. Князів Острозьких – вул. Михайла Грушевського – Кріпосний пров. – Кловський узвіз – вул. Мечникова – вул. Басейна – вул. Еспланадна.

У КМДА наголошують, що № 1-М є саме додатковим та тимчасовим, тому він не замінює повністю роботу наземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії метро.

Наразі між правим і лівим берегами Києва вже працюють близько двох десятків інших автобусних і тролейбусних маршрутів.