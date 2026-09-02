Росія вдарила по Національному університету харчових технологій у Києві

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Сьогодні вдень російські війська завдали удару по Національному університету харчових технологій. Унаслідок атаки пошкоджені будівлі закладу, однак серед студентів і викладачів постраждалих немає.

Про це у Facebook написав міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Удар стався на другий день нового навчального року. В університеті освітній процес організували з урахуванням безпекової ситуації.

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У Міністерстві освіти і науки наголосили, що російські атаки безпосередньо впливають на організацію навчання. Залежно від ситуації в конкретному регіоні учні та студенти навчаються очно, дистанційно або у змішаному форматі.

Водночас єдиного формату навчання для всієї країни немає.

"Органи місцевого самоврядування разом із закладами освіти визначають оптимальний формат навчання, виходячи передусім із безпекової ситуації на місцях. Ми постійно на зв’язку з регіонами та закладами освіти, відстежуємо ситуацію і готові оперативно реагувати на її зміни", – зазначив голова МОН.

Фото: Андрій Бутенко Удар по університету у Києві