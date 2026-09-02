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Двоє депутатів сільради підозрюються у недостовірному декларуванні на понад 8 млн грн

Йдеться про депутатів Оноківської сільської ради Ужгородського району.

Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру двом депутатам Оноківської сільської ради Ужгородського району у внесенні недостовірних відомостей до декларацій.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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В одному випадку різниця між задекларованими та фактичними відомостями, за даними слідства, перевищила 6 млн грн

Депутат, зокрема, не вказав понад 3,2 млн грн доходів і коштів. Серед них – понад 2,5 млн грн, отриманих від продажу земельної ділянки з недобудованим будинком. При цьому в договорі купівлі-продажу йшлося лише про земельну ділянку вартістю 67 тис. грн. Про недобудований будинок у документі не зазначалося. 

Також, за даними слідства, депутат не зміг підтвердити легальними доходами кошти, за які велося будівництво. За шість років його офіційний дохід становив менше 500 тис. грн.

В іншому провадженні його колега не задекларував гараж і садовий будинок, розташовані на землях його дружини. Загальна ринкова вартість споруд станом на кінець 2025 року становила понад 2,5 млн грн. Окрім цього, обранець не зазначив у декларації 75 тис. грн доходу, отриманого від продажу мотоцикла.

Обом підозрюваним інкриміновано декларування недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України), а одному з них додатково – легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

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