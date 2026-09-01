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Верховна Рада відкрила 16-ту сесію IX скликання

Депутати прийняли проєкт постанови про порядок денний сесії. 

Верховна Рада відкрила 16-ту сесію IX скликання
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада відкрила 16-ту сесію IX скликання парламенту, яка триватиме до лютого 2027 року.

Депутати прийняли проєкт постанови про порядок денний сесії на сьогодні. 

У телеграм-каналі зазначено, що у першому читанні на розгляд депутатів виносять законопроєкти про відновлення моніторингу державної допомоги бізнесу під час воєнного стану, зміни до Митного кодексу щодо міжнародних поштових та експрес-відправлень, а також блок змін до Податкового кодексу щодо ПДВ на електронну торгівлю. Окремо розглядається проєкт постанови про створення дорадчої групи для відбору кандидатів до Рахункової палати.

У другому читанні планують розглянути зміни до законодавства щодо діяльності Фонду гарантування вкладів, НБУ та інститутів спільного інвестування, а також законопроєкт про безпеку та здоров’я працівників на роботі.

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