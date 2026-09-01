​Через російські атаки на невизначений термін припинив роботу завод "Планета Пластик" в Ірпені

У 2022 році його розбомбили росіяни, але роботу підприємства пізніше було відновлено.

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Завод компанії "Планета Пластик" в Ірпені зупинив роботу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"У зв'язку з різким загостренням безпекової ситуації в Київській області завод "Планета Пластик" (місто-Герой Ірпінь) зупинив роботу на невизначений термін", – ідеться в повідомленні.

Директорка заводу Світлана Струтинська наголосила, що життя і здоровʼя кожного працівника є для "абсолютним пріоритетом".