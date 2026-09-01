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​Через російські атаки на невизначений термін припинив роботу завод "Планета Пластик" в Ірпені

У 2022 році його розбомбили росіяни, але роботу підприємства пізніше було відновлено. 

​Через російські атаки на невизначений термін припинив роботу завод "Планета Пластик" в Ірпені
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Завод компанії "Планета Пластик" в Ірпені зупинив роботу. 

Про це повідомила пресслужба компанії.

"У зв'язку з різким загостренням безпекової ситуації в Київській області завод "Планета Пластик" (місто-Герой Ірпінь) зупинив роботу на невизначений термін", – ідеться в повідомленні.

Директорка заводу Світлана Струтинська наголосила, що життя і здоровʼя кожного працівника є для "абсолютним пріоритетом". 

  • "Планета Пластик" виробляє полімерну продукцію для сільського господарства, будівельної та інших галузей. Завод розташований в Ірпені на Київщині. Він став першим підприємством в Україні, що працює на сонячній енергії.
  • У 2022 році внаслідок російських обстрілів завод "Планета Пластик" був розбомблений, там згоріло кілька виробничих цехів. Пізніше підприємство відновило роботу.
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