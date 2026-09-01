​Через російські атаки на невизначений термін припинив роботу завод "Планета Пластик" в Ірпені

Завод компанії "Планета Пластик" в Ірпені зупинив роботу.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"У зв'язку з різким загостренням безпекової ситуації в Київській області завод "Планета Пластик" (місто-Герой Ірпінь) зупинив роботу на невизначений термін", – ідеться в повідомленні.
Директорка заводу Світлана Струтинська наголосила, що життя і здоровʼя кожного працівника є для "абсолютним пріоритетом".
- "Планета Пластик" виробляє полімерну продукцію для сільського господарства, будівельної та інших галузей. Завод розташований в Ірпені на Київщині. Він став першим підприємством в Україні, що працює на сонячній енергії.
- У 2022 році внаслідок російських обстрілів завод "Планета Пластик" був розбомблений, там згоріло кілька виробничих цехів. Пізніше підприємство відновило роботу.