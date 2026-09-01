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Новий навчальний рік в Україні: понад 243 тисячі першокласників та більш як 8 тисяч шкіл працюватимуть очно

Дистанційне навчання організували у 1306 закладах.

Новий навчальний рік в Україні: понад 243 тисячі першокласників та більш як 8 тисяч шкіл працюватимуть очно
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

В Україні 1 вересня розпочався новий навчальний рік. Попри повномасштабну війну, понад 8 тисяч шкіл працюватимуть очно, ще більш як 2,2 тисячі – у змішаному форматі. Дистанційне навчання організували у 1306 закладах.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Безпека залишається головною умовою організації навчання. Понад 82% шкіл, які працюватимуть очно, мають доступ до власних або інших облаштованих укриттів. Цього року держава спрямувала 5 млрд гривень на будівництво та облаштування захисних споруд у школах.

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Загалом навчальний рік у 11 940 школах розпочинають понад 3,5 млн учнів. До першого класу пішли 243 398 дітей. Освітній процес забезпечуватимуть понад 366 тисяч педагогів.

Для підвезення школярів громади мають 7473 автобуси. Ними вже користуються понад 346 тисяч учнів. На закупівлю нового шкільного транспорту для 22 областей у 2026 році передбачили 2 млрд гривень.

Стартує третій етап реформи НУШ

Окремо МОН зазначило, що цьогоріч стартує третій етап реформи "Нова українська школа" – пілотування профільної старшої школи. У 150 академічних ліцеях понад 10,5 тисячі десятикласників зможуть обирати профілі, предмети та курси відповідно до своїх інтересів.

З 1 вересня також змінюється навчання у дитсадках: англійська мова стає обов’язковою складовою освітнього процесу для дітей 5-6 років. Загалом у 11 622 закладах дошкільної освіти навчання розпочинають майже 713 тисяч дітей.

Для школярів 1-11 класів, які навчаються очно або змішано, держава забезпечує безоплатне гаряче харчування. Цього навчального року ним планують охопити близько 3 млн учнів.

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